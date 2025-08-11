Köşk\'te Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi, 2 evde hasar oluştu.
Kızılcayer Mahallesi'nde M.A.'ya ait evin mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 2 eve sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 1 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 evde hasar oluştu.
