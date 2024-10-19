Köşkte Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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AYDIN'ın Köşk ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü İlyas Dülmeci yaralandı, arkasındaki eşi Ayşe Dülmeci ile 5 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köşk istikametine giden A.R.D.'nin kullandığı 34 EBK 635 plakalı kum yüklü kamyon, karşı yönden gelen İlyas Dülmeci idaresindeki 09 AHZ 169 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İlyas Dülmeci yaralanırken, arkasında yolculuk yapan eşi Ayşe Dülmeci ile torunu Ferdi Serinkan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı motosiklet sürücüsü İlyas Dülmeci, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dülmeci'nin durumunu iyi olduğu bildirildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Ayşe Dülmeci ve torunun cansız bedenleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü A.R.D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.