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Kosova Başbakanı Kurti Bosna-Hersek'te

Kosova Başbakanı Kurti Bosna-Hersek\'te

Kurti, Bosna-Hersek'te liderlerle bir araya gelerek Kosova'nın tanınması ve diyalog vurgusu yaptı.

06.12.2024 18:48
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üye Zeljko Komsic ile bir araya geldi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya, Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneği programı için gelen Kurti, Devlet Başkanlığı binasında Becirovic ve Komsic ile görüştü.

Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda konuşmasına yer verilen Becirovic, Kosova'nın tanınması için Başkanlık Konseyinde oy birliği kararı gerektiğini belirtti.

Becirovic, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, Kurti'nin Bosna Hersek'e gelmesini "provokasyon" olarak görmesini, "Gobbelsvari propaganda" şeklinde tanımladı.

Balkanlar'ın batısındaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunu gerçekleştirmek için oluşturulan Berlin Süreci'ne herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Becirovic, şunları ifade etti:

"Sorumlu kişiler her zaman anayasal ve hukuki ilkelere saygı gösterilmesi konusunda ısrarcı olmalı, yapıcı diyaloglara açık olmalıdır. Hiç kimse Bosna Hersek devlet liderlerini disipline edebileceğini, kiminle, nerede ve ne zaman konuşacaklarını belirleyebileceğini düşünmesin. Bunu sonsuza dek unutmalılar. Berlin'de imzalanan anlaşmalar, Balkanlar bölgesinde daha kaliteli bir bağlantı sağlanmasını ve AB standartlarına uyumu hedefliyor. Bunlar arasında, Batı Balkanlar'da kimlik kartlarıyla serbest dolaşım anlaşması da bulunuyor."

Becirovic, Bosna Hersek vatandaşlarına Kosova'ya kimlikle vizesiz girebilmelerine olanak sağlayan karardan dolayı memnun olduklarını, RS'den gelen engellemeler nedeniyle kendilerinin Kosova vatandaşlarına bu hakkı veremediğini, bunun da Berlin Süreci'nin ihlali olduğunu belirtti.

Milorad Dodik'in Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Sırp üye olarak görev yaptığı yıl, dönemin Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'yi bir program için resmi davetli olarak çağırdığını ifade eden Becirovic, bunun doğru bir adım olduğunu ve Dodik'in politik sürekliliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Becirovic, Kurti'ye, Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen soykırımı tanıdıkları ve Bosna Hersek'te 4 Ekim'de meydana gelen seldeki yardımları için teşekkür etti.

Hırvat üye Komsic de Kurti'nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu, RS'den gelen tepkilere ilişkin ise kimsenin kendilerine kiminle görüşecekleri hususunda bir dayatmada bulunamayacağını ifade etti.

Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üye Cvijanovic'ten, Kurti'nin ziyaretine "hoşnut olmadık" tepkisi

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de yerel medyada yer alan açıklamasında, Kurti'nin ziyaretinden hoşnut olmadıklarını kaydetti.

Cvijanovic, ziyaretten Kurti'nin geldiği gün haberi olduğunu savunarak, "Bosna Hersek, Kosova'yı tanımıyor ve eğer takılmak istiyorlarsa, devlet kurumlarının binasına değil, Saraybosna'daki kafelerden birine gitmeleri gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraybosna'da 1992-1995'teki savaşta öldürülen 1601 çocuk için yapılan "Öldürülen Çocuklar Anıtı"na çiçek bırakarak, "Burası derin bir üzüntü ve anma yeri. Saraybosna Kuşatması sırasında Sırp güçleri tarafından işlenen geniş çaplı vahşetlerin bir parçası olarak 1601 çocuk öldürüldü. Bu trajik figür burada anılıyor ve bize kaybedilen masum hayatları ve sivillere uygulanan dehşeti hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güncel, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Başbakanı Kurti Bosna-Hersek'te - Son Dakika

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