- Kosova Başbakanı Kurti: "Sırp askerleri sınırımızda"
PRİŞTİNE - Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in işgal tehdidinin ardından Sırbistan askerlerinin Kosova sınırında görüntülendiğini açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in işgal tehdidinin ardından Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon yükseldi. Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından sınırdaki Sırbistan askerlerinin görüntülerini paylaştı. Kurti paylaşımında, "Sırbistan Cumhurbaşkanı, birkaç gün önce Kosova'yı işgal etmek için en iyi fırsatı beklediklerine ilişkin açık bir tehdit yöneltti. Bu gece Sırbistan ordusu birimleri, sınırımıza sadece birkaç metre mesafede tespit edildi. Kosova topraklarına herhangi bir şekilde girme teşebbüsüne karşı durumu yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve bunları kasıtlı provokasyon için sınıra yakın yerlerde yaptığının farkında olduklarını vurgulayan Kurti, "Askeri araçların bu kadar yaklaşması normal değil" dedi.
Kosovalı lider bu hafta İngiliz gazetesine verdiği röportajda ülkesindeki sembolik NATO gücünün Kosova'nın güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığını belirterek muhtemel bir Sırp işgaline karşı daha fazla uluslararası güç talebinde bulunmuştu.
"En doğru anı bekliyoruz"
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın tek istediğinin Sırbistan'ı aşağılamak olduğunu ve Sırbistan yerine Kosova'yı tercih ettiğini ileri sürerek, "Problem değil. Eğer onları istiyorlarsa, bize sahip olamayacaklar. Yeterince eğitim, zeka ve cesarete sahibiz. Bize yaptıkları her şeyden ders aldık ve tecrübe kazandık. Artık mümkün olan en doğru anı ve fırsatı bekliyoruz" şeklinde konuşmuştu.
Vucic, Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyeliği konusunda Sırbistan'a yalan söylendiğini ve sözde dostları tarafından "aldatıldıklarını" söylemişti. Ülkesinin Kosova konusunda "sadece kötü haberler" beklediğini belirten Vucic, Sırbistan'ın Kosova ile diyalog konusunda tavır ve doktrin değişikliğine gideceğini açıklamıştı.
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