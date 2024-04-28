Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi\'ni ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk ve Başkonsolos Novaberdaliu arasında ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü bir sohbet gerçekleşti. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu ve çalışmaları inceledi.

28.04.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Soytürk ve Başkonsolos Novaberdaliu bir süre sohbet etti.

İki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin görüşüldüğü ziyarette Soytürk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nallar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Daha sonra Alkaya sahilinde devam eden çalışmaları inceleyen Nallar, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Nallar'a ziyaretlerinde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun eşlik etti.

Kaynak: AA

Kosova Cumhuriyeti, Recep Soytürk, Tekirdağ, İstanbul, Kosova, Diplomasi, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
00:01 Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı Volkan Demirel: İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
23:10 İsrail’de hükümet karıştı Netanyahu’yu tehdit ettiler İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 12:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement