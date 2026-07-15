Kosova'da 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Kosova'da 15 Temmuz Anma Programı

Kosova\'da 15 Temmuz Anma Programı
15.07.2026 15:49
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Priştine'de 15 Temmuz için düzenlenen anma programında FETÖ'ye karşı mücadele vurgulandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı organize edildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ev sahipliğinde Büyükelçilik Rezidansı'nda düzenlenen programa, Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile Türk kurumlarının, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Kosova'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada Türk halkının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emellerine ulaşmasına izin vermediğini belirterek, "Türk halkından aldığımız ilhamla bu örgüte karşı mücadelemizi hem ülke içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Aidiyet duygusundan ve ahlaki değerlerden yoksun bu karanlık yapının, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin milli güvenliği için tehdit oluşturduğunu dile getiren Angılı, bu kapsamda dost ve kardeş Kosova'yı ülkedeki FETÖ varlığına karşı bir kez daha dikkatli ve teyakkuzda olmaya davet ettiklerini söyledi.

Angılı, 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın çocukları ile gazi Hakan Keleş'in oğlunun da programda hazır bulunduğunu ifade etti.

Haxhiu de 15 Temmuz'dan çıkarılması gereken derslerin açık olduğunu, hükümetlerin vatandaşlar tarafından seçildiğini belirtti.

Türkiye'nin Kosova'nın özgürlüğünü desteklediğine işaret eden Haxhiu, "Kosova, meşruiyetini halkın iradesinden alan kurumların ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Bu nedenle bugünü saygı ve samimi dayanışma duygularıyla anıyoruz. Türkiye, Kosova tarihinin kritik dönemlerinde halkımızın yanında yer aldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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