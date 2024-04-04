Kosova'da Çatışmada Ölen Polisin Varlıklarına El Konuldu

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska'da geçen yıl 24 Eylül'de çıkan çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıklayan eski Sırp Listesi Partisi Başkan Yardımcısı Milan Radoicic'in bu ülkedeki varlıklarına el konuldu.
Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Radoicic'in el konulan varlıklarını sosyal medya hesabından, "Aşağıdaki belgeler, Sırp toplumu üyelerini korku, tehdit ve şantaj kullanarak milyoner haline gelen usta bir suçlunun el konulan ve birçok varlığının uzun listesidir." notuyla paylaştı.
Bakan Haxhiu tarafından paylaşılan listede Kosova'nın kuzeyinde bulunan apartman dairesi, villa, restoran, otuzdan fazla araç, ekskavatör, zırhlı araçlar ve tekne yer alıyor.
Paylaşımında "Bu dönemin sonu geldi. Vatandaşların huzur içinde yaşaması ve suçluların cezalandırılmasının zamanı geldi." ifadesini kullanan Haxhiu, el konulan araçların Kosova polisine tahsis edileceğini belirtti.
Ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Milan Radoicic'in mal varlıklarına el konulmasının yasa dışı olduğunu, söz konusu karar ile gerginliğin artırılması ve Sırpların Kosova'dan uzaklaştırmasının amaçlandığı savunuldu.
Olay
Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.
İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radocic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.
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