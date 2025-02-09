Kosova'da Seçimler Tamamlandı

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Balkan ülkesi Kosova'da genel seçim için oy verme işlemi tamamlandı.

Yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, 19.00'da kapandı ve oy sayım işlemine başlandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, ülke genelinde katılım oranının yerel saatle 15.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 28 olduğunu duyurdu.

1 milyon 970 bin 944 seçmenin bulunduğu ülkede, 28 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.??????????????

Anketler, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin liderliğini yaptığı Kendin Karar Al Hareketinin (Vetevendosje) seçimden birinci çıkacağına işaret ediyor ancak 2021'de düzenlenen seçimde yüzde 50,2 oy alan Kurti'nin yeniden hükümet kurabilmesi için gereken 61 milletvekili oyunu tek başına veya koalisyonla elde edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kosova Demokratik Birliği (LDK) Başbakan adayı Lumir Abdixhiku, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Başbakan adayı Bedri Hamza ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifakın (AAK) Başbakan adayı Ramush Haradinaj, Kurti'nin başlıca rakipleri arasında öne çıkıyor.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak içinse Kosova Türklerinin en köklü partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) 25'er adayla ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) tek adayla yarıştı.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.