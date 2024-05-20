Kosova'da Sırbistan'a ait bankanın 6 şubesi kapatıldı - Son Dakika
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Kosova'da Sırbistan'a ait bankanın 6 şubesi kapatıldı

Kosova\'da Sırbistan\'a ait bankanın 6 şubesi kapatıldı

Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 'Posta Tasarruf Bankası'nın 6 şubesi, Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatıldı. Operasyon, mali izleme kurumlarından gelen raporlar sonucunda gerçekleştirildi. Kosova Merkez Bankasının avro kararıyla birlikte Sırp dinarı kullanımı da dolaylı olarak yasaklandı.

20.05.2024 20:31
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Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait "Posta Tasarruf Bankası"nın 6 şubesi, Kosova kurumlarınca düzenlenen operasyonla kapatıldı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, mali izleme kurumlarından gelen raporların ardından, "Posta Tasarruf Bankası"na yetkili savcının izniyle ve Kosova Vergi İdaresi işbirliğinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Polisin açıklamasında, Sırbistan'a ait bankanın 6 şubesinin kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede "düzen ve yasallığı sağlamayı amaçlayan" operasyonun, sorun veya olay yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan'ın Kosova Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı finans kuruluşu olan Posta Tasarruf Bankası'nın" 6 şubesinin kontrol altına alınarak kapatılmasından dolayı operasyona katılan kurumları tebrik etti.

Sveçla, "Hukukun üstünlüğü ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet, sürekli taahhüt ettiğimiz hedeflerimiz olmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

Kosova Merkez Bankasının "avro" kararı

Kosova Merkez Bankasının (BQK) ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle Kosova ile Sırbistan arasında zaman zaman yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklendi.

Avro, Kosova'da 2002'den bu yana tek resmi para birimi olsa da ülkede Sırpların çoğunlukta bulunduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor, bu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da Sırp dinarıyla ödeniyordu. Söz konusu işlemler çoğunlukla "Posta Tasarruf Bankası" aracılığıyla yapılıyordu.

BQK'nin yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da Sırbistan'a ait bankanın 6 şubesi kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'da Sırbistan'a ait bankanın 6 şubesi kapatıldı - Son Dakika
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