Kosova\'da UÇK komutanlarının Lahey\'de hapis cezasına çarptırılmasına karşı gösteriler sürüyor

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının, Hollanda'nın Lahey kentindeki davada savaş suçlarından mahkum edilmesini ve hapis cezalarına çarptırılmasını protesto etmek amacıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen gösteriler sürüyor.

UÇK Savaş Gazileri Örgütü tarafından Priştine'nin merkezindeki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen protestoya, eski UÇK askerleri, gaziler, siyasetçiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Aralarında gaziler ve şehit yakınlarının da bulunduğu çok sayıda konuşmacı göstericilere hitap etti.

UÇK Savaş Gazileri Örgütünün eski Başkan Yardımcısı Nasim Haradinaj, konuşmasında, uluslararası topluma çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yargılama konusunda Kosova'ya ihanet ettiğini savundu ve güvenin yeniden tesis edilmesini talep etti.

Öte yandan, gösterinin yapıldığı bölgenin yakınında patlayıcı madde bulunduğu bilgisi yerel basındaki haberlerde yer aldı.

Kosova polisince yapılan yazılı açıklamada, havadan bırakıldığı değerlendirilen şüpheli cismin bulunduğu bölgenin güvenlik çemberine alınarak vatandaşların tahliye edildiği, söz konusu cismin uzman birim tarafından güvenli şekilde kontrol altına alındığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

UÇK komutanlarına yönelik kararın açıklanmasından bu yana karara karşı Priştine'nin merkezinde her akşam gösteriler yapılırken, dünyanın farklı ülkelerinde de protestolar düzenlendi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor. Özel Savcılık, 2019'dan bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Eski UÇK komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi, 4-5 Kasım 2020'de gözaltına alınarak Lahey'e transfer edilmişti. UÇK komutanlarının Lahey'de tutuklu yargılanması 3 Nisan 2023'te başlamıştı.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada karar 16 Eylül'de açıklanmış, mahkeme, Thaçi ve diğer UÇK komutanları Krasniqi, Veseli ve Selimi'yi 385 kişiye keyfi gözaltı, 49 kişiye kötü muamele, 303 kişiye işkence ve 96 cinayet dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu bulmuştu.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. UÇK komutanlarının avukatları karara itiraz edeceklerini bildirmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirme hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi ve komutanları ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.