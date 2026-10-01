Kosova'da UÇK komutanlarının Lahey'de hapis cezasına çarptırılmasına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kosova'da UÇK komutanlarının Lahey'de hapis cezasına çarptırılmasına karşı gösteriler sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosova\'da UÇK komutanlarının Lahey\'de hapis cezasına çarptırılmasına karşı gösteriler sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının, Hollanda'nın Lahey kentindeki davada savaş suçlarından mahkum edilmesini ve hapis cezalarına çarptırılmasını protesto etmek amacıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de...

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının, Hollanda'nın Lahey kentindeki davada savaş suçlarından mahkum edilmesini ve hapis cezalarına çarptırılmasını protesto etmek amacıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen gösteriler sürüyor.

UÇK Savaş Gazileri Örgütü tarafından Priştine'nin merkezindeki İskenderbey Meydanı'nda düzenlenen protestoya, eski UÇK askerleri, gaziler, siyasetçiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Aralarında gaziler ve şehit yakınlarının da bulunduğu çok sayıda konuşmacı göstericilere hitap etti.

UÇK Savaş Gazileri Örgütünün eski Başkan Yardımcısı Nasim Haradinaj, konuşmasında, uluslararası topluma çağrıda bulunarak uluslararası toplumun yargılama konusunda Kosova'ya ihanet ettiğini savundu ve güvenin yeniden tesis edilmesini talep etti.

Öte yandan, gösterinin yapıldığı bölgenin yakınında patlayıcı madde bulunduğu bilgisi yerel basındaki haberlerde yer aldı.

Kosova polisince yapılan yazılı açıklamada, havadan bırakıldığı değerlendirilen şüpheli cismin bulunduğu bölgenin güvenlik çemberine alınarak vatandaşların tahliye edildiği, söz konusu cismin uzman birim tarafından güvenli şekilde kontrol altına alındığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

UÇK komutanlarına yönelik kararın açıklanmasından bu yana karara karşı Priştine'nin merkezinde her akşam gösteriler yapılırken, dünyanın farklı ülkelerinde de protestolar düzenlendi.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor. Özel Savcılık, 2019'dan bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Eski UÇK komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi, 4-5 Kasım 2020'de gözaltına alınarak Lahey'e transfer edilmişti. UÇK komutanlarının Lahey'de tutuklu yargılanması 3 Nisan 2023'te başlamıştı.

Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada karar 16 Eylül'de açıklanmış, mahkeme, Thaçi ve diğer UÇK komutanları Krasniqi, Veseli ve Selimi'yi 385 kişiye keyfi gözaltı, 49 kişiye kötü muamele, 303 kişiye işkence ve 96 cinayet dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu bulmuştu.

Söz konusu suçlardan Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. UÇK komutanlarının avukatları karara itiraz edeceklerini bildirmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirme hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi ve komutanları ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA
Haşim TaçiGüvenlikPriştineHollandaMahkumMahkumKosovaGüncelLaheySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:47
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 21:31:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Kosova'da UÇK komutanlarının Lahey'de hapis cezasına çarptırılmasına karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei