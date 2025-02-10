Kosova'da Vetevendosje Zafer İlan Etti - Son Dakika
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Kosova'da Vetevendosje Zafer İlan Etti

Kosova\'da Vetevendosje Zafer İlan Etti

Kosova'daki seçimlerde Vetevendosje, oyların %41,99'unu alarak zafer ilan etti.

10.02.2025 03:46
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Balkan ülkesi Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçimde oyların yüzde 73'ünün sayımı tamamlanırken, sayılan oyların yüzde 41,99'unu alan mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) zaferini ilan etti.

Partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurti, "Halk kazandı, Vetevendosje kazandı. Gelecek hükümeti kuracak olan kazanan oluşum biziz." dedi.

Kurti daha sonra başkent Priştine'nin merkezinde seçim zaferini seçmenleriyle birlikte kutladı.

Bu arada, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 73'ünün sayımı tamamlandı.

Sayılan oyların yüzde 41,99'unu alan Vetevendosje ilk sırada yer alırken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 22,68, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 17,90, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,56 oy aldı.

Vetevendosje, sayılan oylara göre tek başına hükümet kurmak için gerekli milletvekili sayısını elde edemeyecek.

Kosova Türklerine garanti edilen 2 sandalyeyi kazanmak için yarışan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 bin 616, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) 1550 ve Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) 122 oy aldı.

KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, düzenlediği basın toplantısında oy sayımının devam ettiğini ve kurumun internet sitesinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle verilerin manuel olarak sisteme girileceğini vurguladı.

Yapılan ön değerlendirmede, seçime katılımın yüzde 40,59 olduğu ancak orana posta yoluyla kullanılan ya da diasporadan gelen oyların dahil olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Kosova polisi seçim sürecinin ciddi bir olay yaşanmadan, sakin bir şekilde geçtiğini duyurdu.

1 milyon 970 bin 944 seçmenin bulunduğu ülkede, 28 siyasi oluşumdan seçilecek 120 milletvekili 4 yıllığına meclise girmeye hak kazanacak.

Vetevendosje, Ekim 2019 ve Şubat 2021'de yapılan son genel seçimlerde de en çok oy alan parti olmuştu.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da Vetevendosje Zafer İlan Etti - Son Dakika

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