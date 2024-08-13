Kosova'da Yüksek Sıcaklıklara Karşı Uyarı - Son Dakika
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Kosova'da Yüksek Sıcaklıklara Karşı Uyarı

Kosova\'da Yüksek Sıcaklıklara Karşı Uyarı

Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalarda, sıcaklıklardan korunma önlemleri ve tedbirler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor.

13.08.2024 17:26
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Kosova'da bu hafta boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklara ilişkin halka uyarı yapıldı.

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerekli görülmesi halinde hafta içerisinde çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına yönelik tedbirler alınacağı bildirildi.

Açıklamada, halka yüksek sıcaklıklar nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün tavsiyelerine uyması tavsiye edildi.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü de yüksek sıcaklıklardan korunmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 11.00 ila 17.00 saatleri arasında dışarıda fazla zaman geçirilmemesi, bol sıvı tüketilmesi gibi uyarılarda bulunan enstitü, kronik rahatsızlıkları olanların, sağlıkları açısından aşırı sıcağın etkili olduğu öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamalarını önerdi.

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde halk, serinlemek için nehir ve parklarda zaman geçirdi.

Sıcaklıkların artması nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor.

Kaynak: AA

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