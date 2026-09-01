Kosova'daki Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 200 Kiloyla Şampiyon Olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kosova'daki Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 200 Kiloyla Şampiyon Olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi'ni Ziyaret Etti

Kosova\'daki Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası\'nda 200 Kiloyla Şampiyon Olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi\'ni Ziyaret Etti
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Kosova'nın Priştine şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 88 kilogram ile Avrupa ikincisi, silkmede 112 kilogram ve toplamda 200 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Zehra Nur Arslan, antrenörü Recep Arslan ile birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti. Vali Bakan, ülkeyi gururlandıran bu başarıdan dolayı Arslan'ı ve antrenörünü tebrik etti. Ziyarette Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da hazır bulundu.

Kosova'nın Priştine şehrinde Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Merzifon Akademi Spor Kulübü sporcusu ve milli sporcu Zehra Nur Arslan gösterdiği üstün performansla koparmada 88 kilogram ile Avrupa ikincisi, silkmede 112 kilogram ile Avrupa şampiyonu ve toplamda 200 kilogram kaldırarak Avrupa şampiyonu olmasının ardından antrenörü Recep Arslan ile birlikte Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bakan, Kosova'da Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Arslan ile antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Arslan'a ziyaretinde, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'daki Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 200 Kiloyla Şampiyon Olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kosova'daki Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 200 Kiloyla Şampiyon Olan Zehra Nur Arslan, Amasya Valisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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