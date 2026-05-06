Kosova\'dan Trakya\'ya Akademik Ziyaret

Kosova'da bulunan University for Business and Technology (UBT) Gıda Bilimleri ve Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri, Trakya Üniversitesine akademik ziyaret gerçekleştirdi.

Dekan Prof. Dr. Fidan Feka, Prof. Dr. Gani Kastratı ve Doç. Dr. Cengiz Çesko eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Arda Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde incelemelerde bulundu.

Program kapsamında öğrencilere eğitim-öğretim faaliyetleri, uygulama alanları ve laboratuvar altyapısı hakkında bilgi verildi.

Ziyarette ayrıca iki üniversite arasında geliştirilebilecek olası iş birliği alanları da ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, uluslararası akademik etkileşimin önemine değinerek, bu tür ziyaretlerin bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirdiğini ifade etti.

Programa Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ünal Geçgel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ile akademisyenler de katıldı. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.