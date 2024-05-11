Kosova Lipjan Belediye Başkanı Foça'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kosova Lipjan Belediye Başkanı Foça'yı Ziyaret Etti

Kosova Lipjan Belediye Başkanı Imri Ahmeti, Foça'yı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağlarının önemi vurgulanırken, Lipjan ve Foça arasındaki dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

11.05.2024 11:52
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(İZMİR)- Kosova Lipjan Belediye Başkanı Imri Ahmeti, Foça'yı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile görüştü.

Başkan Ahmeti'ye, Başkan Yardımcısı Diamant Bytyqi, Kültür Müdürü Anila Reqica, İş Adamı Behadin Rexhepi, Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Şevket Balla da eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağlarının önemi vurgulanırken, Lipjan ve Foça arasındaki dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Ülkemizin ortak tarihi geçmiş ve dostluk bağlarının çok güçlü olduğu Kosova Lipjan ve Foça arasındaki dostluğun ve iş birliğinin gelişmesi için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu ziyaret, iki belediyemiz arasındaki bağları daha da güçlendirmek için önemli bir adımdır. Kültür, turizm ve ticaret gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Kosova Lipjan Belediye Başkanı Imri Ahmeti ise "Foça'yı ziyaret etmekten ve Belediye Başkanı Sayın Saniye Bora Fıçı ile görüşmekten büyük bir memnuniyet duydum. Lipjan ve Foça arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirmek için birlikte çalışmaya hazırız. İnanıyorum ki bu iş birliği iki belediyemize de büyük faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.

Görüşmenin ardından heyet, Foça'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kosova Lipjan Belediye Başkanı Foça'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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