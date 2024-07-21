Kosova'nın kuzeyindeki saldırıda park halindeki araçlara hasar verildi

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Kosova'nın kuzeyinde el bombasıyla düzenlenen saldırıda park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ujman Baraj Gölü yakınındaki bombalı saldırıyı doğruladı.

Kurti, paylaşımında, "Kosova polisinden alınan bilgiye göre, bugün saat 14.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler Ujman Baraj Gölü'ne giden ana yola el bombası attı, park halindeki iki araç hasar gördü. İlgili polis birimleri olay yerinde, soruşturma sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durumun, Sırbistan ve onunla dost bazı çevrelere fayda sağlamadığını kaydeden Kurti, Kosova devleti ve vatandaşlarının temel değerlerinin, hukukun üstünlüğü, kamu düzeni, güvenlik ve barış olduğunu vurguladı.

Kurti, "Güvenlik kurumları, bu canice saldırının aktör veya aktörlerini bulacak ve adalet önüne çıkaracaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel basındaki haberlerde, çoğunlukla Kosovalı Sırpların yaşadığı bölgede düzenlenen saldırının, Kosova'nın çeşitli bölgelerinden Ujman Baraj Gölü'ne yüzmek için giden Kosovalı Arnavutları hedef aldığı kaydedildi.

Bölgede son dönemde Kosovalı kurum ve şirketlerle işbirliği yapan kişilerin hedef alındığı bombalı saldırılar ve kundaklamalar düzenlendi.