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Kosova'nın Mitroviça şehrinde el bombası saldırısı: 2 yaralı, 7 araç hasar gördü - Son Dakika
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Kosova'nın Mitroviça şehrinde el bombası saldırısı: 2 yaralı, 7 araç hasar gördü

Kosova'nın Mitroviça şehrinin kuzeyinde bulunan bir kafenin yakınına atılan el bombası sonucu 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ayrıca 7 araç da hasar gördü. Kosova polisi olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kosova\'nın Mitroviça şehrinde el bombası saldırısı: 2 yaralı, 7 araç hasar gördü
16.01.2024 - 12:57,
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Kosova'nın Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyine el bombası atılması sonucu 2 kişi yaralanırken, 7 araçta hasar oluştu.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, Mitroviça'nın kuzeyinde dün gece yerel saatle 23.45'te bir kafenin yakınına el bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde de olayda 7 aracın hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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