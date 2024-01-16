Kosova\'nın Mitroviça şehrinde el bombası saldırısı: 2 yaralı, 7 araç hasar gördü

Kosova'nın Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyine el bombası atılması sonucu 2 kişi yaralanırken, 7 araçta hasar oluştu.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, Mitroviça'nın kuzeyinde dün gece yerel saatle 23.45'te bir kafenin yakınına el bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yerel basındaki haberlerde de olayda 7 aracın hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.