Kosova, Sırp sürücü belgelerini Kosova Cumhuriyeti belgeleriyle değiştirmeye izin veriyor

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Kosova hükümeti, ülkedeki "yasadışı Sırp kurumları" tarafından verilen sürücü belgelerine sahip vatandaşların, Kosova Cumhuriyeti (RKS) sürücü belgeleriyle değiştirmesine olanak sağlayan bir kararın İçişleri Bakanlığınca alındığını duyurdu.

Kosova hükümetince yapılan yazılı açıklamada, ülkede "yasadışı Sırp kurumlarınca" verilen sürücü belgesini alanların RKS sürücü belgesini alması için yeniden sınava girmeden yetkili kuruma yapacakları başvuru ile değişim yapabilecekleri belirtildi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de konuyla ilgili Sırpça yayımladığı video mesajında, sürücü belgesi değişimi kararının, vatandaşların talepleri doğrultusunda alındığını söyledi.

Vatandaşları günlük olarak karşılaştıkları sıkıntılardan kurtarmak istediklerini belirten Kurti, geçerli bir sürücü belgesine geçiş için çok kolay ve pratik bir sürecin mümkün hale getirildiğini kaydetti.

Karar, 9 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve 9 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Bu arada, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde Sırp kurumları tarafından verilen araç plakalarının RKS plakalarıyla değişim süreci geçen yılın aralık ayında başarıyla tamamlanmıştı.