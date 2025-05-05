Kosova ve Brunei Vizesiz Seyahat Anlaşması İmzaladı

Kosova ile Brunei Darusselam arasında iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma imzalandı.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile bu ülkenin başkenti Bandar Seri Begavan'da bir araya geldi.

Görüşme kapsamında, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahat etmesini sağlayacak anlaşma, Osmani ve Hassanal Bolkiah tarafından imzalandı.

Osmani, anlaşmanın iki ülke arasındaki dostluğu ve karşılıklı saygıyı kanıtladığını belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade eden Osmani, bağlantıların, kültürel ve ekonomik alışverişin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Brunei Darusselam, Kosova'nın bağımsızlığını 25 Nisan 2012'de tanımıştı.