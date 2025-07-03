Kosovalı Aktivist, Meclis Protestosu İçin Eşek Getirdi - Son Dakika
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Kosovalı Aktivist, Meclis Protestosu İçin Eşek Getirdi

Kosovalı Aktivist, Meclis Protestosu İçin Eşek Getirdi
03.07.2025 15:20
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Kosovalı aktivist, başkan seçemeyen partileri protesto etmek için Kosova Meclisi önüne 4 eşek getirdi.

Kosovalı bir aktivist, 15 Nisan'dan bu yana 41'inci defa toplanarak başkanını seçemeyen siyasi partileri protesto etmek amacıyla Kosova Meclisinin önüne 4 eşek getirdi.

Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan ve meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam eden Genel Kurul oturumu bugün de sürdü.

41'inci defa devam edilen oturum, meclis başkanı seçmek için gizli oylama yapacak geçici bir komisyon kurulmasına ilişkin oylamayla başladı ancak partilerin çoğu, bu komisyona kendi milletvekillerini aday göstermedi.

Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan oylamadan sonuç çıkmayınca geçici meclis başkanı, oturumu 5 Temmuz Cumartesi'ye erteledi.

Öte yandan, Kosovalı aktivist Arianit Koci, uzlaşıya varamayan siyasetçileri protesto etmek için meclis binasının önüne 4 eşek getirdi.

Eşeklerin "inatçılığı ve dikbaşlılığı simgelediğini" belirten Koci, "41 kez toplanıp meclis başkanını seçememekten daha kötüsü olabilir mi? Olamaz. Resmen paramızı heba ediyorlar." dedi.

Koci, konuşmasında ayrıca İstog şehrinden başkent Priştine'deki meclisin önüne kadar getirdiği için eşeklerden özür diledi.

Koci'nin, eşekleri, milletvekillerinin meclise giriş yaptığı kapıya yaklaştırmasına polis memurları izin vermedi.

Kosova Meclisi başkanını seçemiyor

Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle yönetmelik gereği iki günde bir devam ediyor.

9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu öneriyor ancak Haxhiu, başkan seçilebilmek için diğer siyasi partilerin desteğine sahip değil.

Diğer partiler, Vetevendosje'nin aday değişikliğine gitmesi durumunda destek vermeyi gözden geçirebileceklerini belirtmelerine rağmen Vetevendosje, adayında ısrar ediyor.

Vetevendosje son olarak Haxhiu'nun başkan seçilememesi halinde ülkede 12 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerle birlikte erken genel seçimin de yapılmasını desteklediklerini bildirmişti.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 26 Haziran'da duyurduğu kararla, 15 Nisan'da başlayıp halen süren meclis oturumunun anayasaya uygun yürütülmediğini ve milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ve yardımcılarını seçmesi gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosovalı Aktivist, Meclis Protestosu İçin Eşek Getirdi - Son Dakika

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