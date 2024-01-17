Kosovalı Sırplar, Arnavut Belediye Başkanının Görevden Alınması İçin İmza Topluyor

Kosovalı Sırplar, 2023'te ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitroviça Belediyesinde göreve başlayan Arnavut belediye başkanı Erden Atiq'in görevden alınması için imza toplamaya başladı.

Kuzey Mitroviça'daki spor salonunda başlayan imza toplama sürecine Kosovalı Sırpların yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Sürecin girişimcilerinden Sanja Krtinic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Mitroviça seçmeni olan ve Kosova kimlik kartına sahip herkesin dilekçeye imza atabileceğini söyledi.

Mevcut belediye başkanının yasa dışı seçildiğini ve çoğunluğu temsil etmediğini savunan Krtinic, "Bugün saat 09.00'da Kuzey Mitroviça'daki spor salonu vatandaşlara açıldı ve siz de çok sayıda vatandaşın Kuzey Mitroviça Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik dilekçeyi imzalamak için geldiğine tanık oldunuz. Başkanın değiştirilmesi için 3 bin 640 imzaya ihtiyaç var ve tahminimce onları bugün toplayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin dilekçenin imzalanmasına Leposaviç Belediyesinde de başlandı. Bölgedeki diğer belediyeler Zveçan ve Zubin Potok'ta imza toplama sürecinin ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Söz konusu belediyelerdeki seçmenlerin yüzde 20'sinin belediye başkanının görevden alınması için hazırlanan dilekçeye imza atması gerekiyor. Daha sonra dilekçe, Merkez Seçim Komisyonuna gönderilecek, dilekçenin doğrulanmasının ardından belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili seçmenlerin yüzde 50 artı 1'inin oyunu gerektirecek referandum süreci başlayabilecek.

Kosova'nın kuzeyindeki yerel seçimler

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede (Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça) 23 Nisan 2023'te yapılan olağanüstü yerel seçimlerin çoğunluğu oluşturan Sırplar tarafından boykot edilmesinin ardından, seçimleri azınlıktaki Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı.

Kosovalı Sırplar, Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından haftalar süren gösteriler düzenlemişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında gerginlikler yaşanmış, 29 Mayıs 2023'te belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu onlarca KFOR askeri yaralanmıştı.

Avrupa Birliği, Kosova'dan bölgede yeni yerel seçimler düzenlemesini talep etmiş, ardından gerilimi düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle ülkeye "cezai tedbirler" uygulamaya başlamıştı.

Kosova hükümeti de belli yüzdede imza toplanması yoluyla belediye başkanlarının görevden alınabilmesiyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını duyurmuştu.