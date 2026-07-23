Kovancılar\'da İş Yerinde Yangın

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.