Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına Söyleşi Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) düzenlediği "Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına" başlıklı söyleşide, Türkiye'nin eğitim ve sanat tarihinde önemli kırılma noktaları olarak kabul edilen iki dönem mercek altına alındı.

EBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına" başlıklı söyleşi, Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşinin ilk bölümünde Doç. Dr. Murat Burgaç, 1940'lı yıllarda Anadolu'nun aydınlanma projesi olarak hayata geçirilen Köy Enstitüleri'nin kültürel etkilerini anlattı. Burgaç, özellikle Anadolu'da kurulan ilk köy enstitüsü Çifteler Köy Enstitüsü üzerinden eğitim politikalarının toplumsal dönüşümdeki rolünü değerlendirdi.

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Dr. Öğr. Üyesi Selda Alp, 1950'li yıllardan itibaren şekillenen çağdaş Türk sanatının gelişim sürecine ışık tuttu. Alp, dönemin sosyo-kültürel dinamikleri ile sanatçılarının üretim biçimleri ve sanata bakış açılarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.