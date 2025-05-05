Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika
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Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına Söyleşi Düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen söyleşide, Köy Enstitüleri'nin Türkiye'nin eğitim tarihi ve çağdaş Türk sanatı üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Doç. Dr. Murat Burgaç ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Alp, katılımcılara önemli bilgiler sundu.

05.05.2025 14:48
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) düzenlediği "Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına" başlıklı söyleşide, Türkiye'nin eğitim ve sanat tarihinde önemli kırılma noktaları olarak kabul edilen iki dönem mercek altına alındı.

EBB Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına" başlıklı söyleşi, Ergin Orbey Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşinin ilk bölümünde Doç. Dr. Murat Burgaç, 1940'lı yıllarda Anadolu'nun aydınlanma projesi olarak hayata geçirilen Köy Enstitüleri'nin kültürel etkilerini anlattı. Burgaç, özellikle Anadolu'da kurulan ilk köy enstitüsü Çifteler Köy Enstitüsü üzerinden eğitim politikalarının toplumsal dönüşümdeki rolünü değerlendirdi.

Söyleşinin ikinci bölümünde ise Dr. Öğr. Üyesi Selda Alp, 1950'li yıllardan itibaren şekillenen çağdaş Türk sanatının gelişim sürecine ışık tuttu. Alp, dönemin sosyo-kültürel dinamikleri ile sanatçılarının üretim biçimleri ve sanata bakış açılarını katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Köy Enstitülerinden Çağdaş Türk Sanatına Söyleşi Düzenlendi - Son Dakika

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