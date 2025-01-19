Köy Enstitülüler Derneği'nden anlamlı bağış etkinliği - Son Dakika
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Köy Enstitülüler Derneği'nden anlamlı bağış etkinliği

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Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, '1 Şiir 1 Kitap' etkinliği ile İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne 3,500 kitap bağışlayarak genç okurlara ulaşmayı hedefledi. Dernek başkanı Jülide Akköprü, bağışın önemini vurguladı.

19.01.2025 11:58  Güncelleme: 12:07
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(BURSA)- Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi üyesi yazarlar ve şairler, yazdıkları ve okudukları kitapları Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği "1 Şiir 1 Kitap" bağış etkinliği ile İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne bağışladı.

Osmangazi Belediyesi'nin hizmete açtığı ve kitap bağışlarıyla her geçen gün zenginleşen İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne bir bağış da Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi'nden geldi. Dernek bünyesindeki yazar ve şair komisyonunda görevli 27 şair ve yazar, yazdıkları ve okudukları kitapları Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği "1 Şiir 1 Kitap" bağış etkinliği kapsamında kütüphaneye bağışladı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü öncülüğünde başlatılan kitap bağışı kampanyasına 300 dernek üyesi katıldı. Dernek üyeleri, evlerinde bulunan 3 bin 500 kitabı bağışladı. Yazdıkları kitaplarını da İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne bağışlayan dernek üyesi şairler ve yazarlar, bağışın ardından düzenlenen etkinlikte İsmail Hakkı Tonguç şiirlerini gitar eşliğinde seslendirdi.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, şunları kaydetti:

"Yazar ve şairlerimizden oluşan bir komisyonumuz var. Bu yazarlar ve şairlerimizle, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ne kitaplarımızı bağışlayarak genç okurlara ulaşabileceğimizi düşündük. Ayrıca, 'İsmail Hakkı Tonguç kimdir? ve Köy Enstitüleri nedir?' gibi konularda bir bilgilendirme yapmak istedik. Yazar ve şair komisyonu üyelerimize bu çağrıyı yaptık. Üyelerimiz, kendi kitaplıklarında bulunan kitapları ve kendi yazdıkları eserleri gençlerle buluşturmak istedi. İki hafta kadar kısa bir süre içinde 3 bin 500 kitabı toparlamayı başardık. Derneğimizin 300 üyesi var bu kitapları üyelerimizin bağışlarıyla toparladık. Ayrıca derneğimize üye 27 şair ve yazar kendi yazdıkları kitapları da kütüphaneye bağışladı. Ayrıca, hayatını kaybeden şair ve yazarlarımızın yazdığı kitapları da bağışlıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir'e ve emeği geçen herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

"Gençlerimiz bizden bir adım önde yürüsün"

Kendi yazdığı kitapları bağışlayan Yazar Gülsüm Işıldar, "Amacımız, gençlerin ve çocukların daha çok kitap okuması, daha bilgili ve hayatı kavrayan bireyler olarak yetişmesi. Bizler çocukluğumuzu güllük gülistanlık geçirmedik. Belli aşamalardan geçerek buraya geldik. İstiyoruz ki, hayattan damıttığımız bu örnekler, yetişecek yeni kuşaklara birer yol gösterici olsun. İstiyoruz ki, onlar bizden bir adım daha ileride yürüsün. Gençlerimiz daha aydınlık bir Türkiye'de daha özgür, barış ve sevgi içinde yaşasınlar Bizim kitaplarımızın teması sevgi, barış ve dostluk. Atatürk'ün açtığı ışıklı yolda Türk kadınları olarak ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yatıkları bağışlardan dolayı Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi üyelerine teşekkür etti.

Köy Enstitülüler Derneği\'nden anlamlı bağış etkinliği
Kaynak: ANKA

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