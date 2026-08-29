Köy Evinde Çökme: 5 Yaralı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde tadilat yapılan 2 katlı köy evinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Taşköprü ilçesi Kirazcık köyü Oruçlu Mahallesi'nde Hüseyin Tellioğlu'na ait iki katlı ahşap ev, tadilat sırasında çöktü. Evde bulunan Şinasi T., Ünzile T., Gülsen Ö., Şerife K. ve Bilal T., göçük altında kaldı. 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 2 kişi de kendi imkanlarıyla göçükten çıktı. Çökmenin ardından enkazda yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve AFAD görevlileri de enkazda çalışma yaptı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.