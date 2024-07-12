Köy köy gezdi: Şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
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Köy köy gezdi: Şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı'nı okudu

Çankırı'da yaşayan Okan Sütcüoğlu, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yaşatılması için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Çankırı'nın farklı ilçelerinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret eden Sütcüoğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Şehitlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Sütcüoğlu, vatan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

12.07.2024 17:49
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Köy köy gezdi: Şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı'nı okudu

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşayan bir vatandaş, ilçeleri ve köyleri gezerek şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Çankırı'da yaşayan Okan Sütcüoğlu, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin yaşatılması için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Çankırı'nın farklı ilçelerinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret eden Sütcüoğlu, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. İlçe ilçe, köy köy gezerek şehit ailelerini ziyaret eden Sütçüoğlu, her şehit kabiri başında İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu. Şehitlerin fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirten Sütcüoğlu, vatan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"İlçe ilçe köy köy gezerek İstiklal Marşımızı tamamladım"

Her Türkiye vatandaşının şehitlere borçlu olduğunu ve kendisinin de bu borcu ödemeye çalıştığını kaydeden Sütcüoğlu, "Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin isimlerinin yaşatılması adına çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyorum. Bu faaliyetlerimin birisinde de İstiklal Marşımızın dizelerini şehitlerimizle bir bütün halinde yaşamak ve paylaşmak istedim. İstiklal Marşının her kıtasını şehitlerimizin başında okuyarak bu güzel faaliyeti gerçekleştirmek ve gelecek nesiller ile paylaşmak istedim. Çankırı'mızın birçok noktasında değerli şehitlerimiz yatmakta. İlçe ilçe köy köy hepsini ziyaret ederek başlarında her bir kıtayı okuyarak İstiklal Marşımızı tamamladım. Bu güzel topraklarda yaşayabiliyorsak kahraman şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Marşımızın ana temelinde de vatan sevgisi ve şehadet ön plana çıkmaktadır. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet, yattıkları yer nur olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy köy gezdi: Şehit kabirlerinin başında İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika


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