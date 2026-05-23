Köy Muhtarından Eğlenceli Bidon Tren

23.05.2026 11:16
Daday'da muhtar Mehmet Kılıç, çocuklar için ATV ile çekilen bidon trenle eğlenceli aktiviteler sunuyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Boyalılar köyünün muhtarı Mehmet Kılıç, plastik varillerle oluşturup ATV aracıyla çektiği "bidon tren" ile çocuklara eğlenme imkanı sunuyor.

Köydeki çocuklar için farklı bir aktivite sunmayı amaçlayan muhtar Kılıç, belirli bir bölümünü kestiği plastik varillere tekerlek monte etti.

Tren vagonu gibi arka arkaya eklediği varilleri de ATV aracına bağlayan Kılıç, "bidon tren" adını verdiği araçla çocukları köyde gezdirerek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Köyünde aynı zamanda at çiftliği de işleten Kılıç, AA muhabirine, işletmesinde kullanılmayan plastik variller bulunduğunu, bunları değerlendirmek istediğini söyledi.

Tren vagonu gibi birleştirdiği bidonları ATV aracının arkasına taktığını belirten Kılıç, "Çocuklar çok mutlu. Aynı zamanda bir işletmeciyim. Buraya gelen ailelerin çocukları oluyor. Anne babaların rahat rahat oturabilmesi için çocukları da tren biçiminde varile bindiriyoruz. Güvenli şekilde gezdiriyoruz. Hem köyümüzün çocukları hem de misafirlerin çocukları eğleniyor." dedi.

Vagon olarak kullandığı varillerin sayısını artırmayı planladığını anlatan Kılıç, "Çocukların aracı sevmesi beni de çok mutlu etti. Bunu ilk etapta köyümüzün çocukları için bu şekilde yapmıştık. Bu kadar talep edileceğini düşünmemiştik. Gelen misafirlerimiz de kullandığı için geliştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Avni Kanat ise çocukların bilgisayarla, telefonla ilgilenmeleri yerine bu tür oyunlara yönelmelerinin daha iyi olduğunu dile getirdi.

"Canımız sıkıldığında Mehmet abiden bizi bindirmesini istiyoruz"

Köyde yaşayan çocuklardan Elif Betül Gökmen de "bidon tren"i çok sevdiklerine işaret ederek, "Mehmet abi tren gibi bunu yaptığı için çok teşekkür ederiz. Bizi çok eğlendiriyor. Canımız sıkıldığında Mehmet abiden bizi bindirmesini istiyoruz. O da bizi kırmıyor, bizi her yere gezdiriyor. Gezdirirken çocuklarla birlikte çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Hamza Giray Berber ise "bidon tren" ile çok eğlendiklerini vurgulayarak, "Tarlaların yanlarından geçerken zıplıyoruz, çok hoşuma gidiyor. Üzerinde giderken çok eğleniyoruz. Kışın kızağa, yazın da trene biniyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

