Köy Okulunda Doğa Temalı Sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy Okulunda Doğa Temalı Sergi

Köy Okulunda Doğa Temalı Sergi
22.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta öğrenciler, çevrelerinden topladıkları malzemelerle sergi açtı. Farkındalık yaratıldı.

Tokat'ta köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin çevrelerinden topladıkları doğal malzemelerle yaptıkları eserler, düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

Merkeze bağlı Söngüt köyünde bulunan Söngüt İlkokulunun müdür yetkili öğretmeni Duygu Dönmez Demir öncülüğünde 24 öğrenci, eğitim öğretim yılı başından bu yana çevrelerinden topladıkları ağaç dalları, taş ve yaprak gibi malzemeleri kullanarak eserler yapmaya başladı.

Yıl boyunca farklı tekniklerle 60'a yakın yapıt ortaya koyan öğrenciler, eserlerini okul bahçesinde açtıkları "Bir Taş Bir Dal Bir Hayal" sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Duygu Dönmez Demir, AA muhabirine, orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Yangınların canlılara ve doğaya oldukça zarar verdiğine dikkati çeken Demir, "Bizler de öğrencilerimizle bu duruma farkındalık kazandırmak için sanat sergisi düzenleme kararı aldık. 'Bir Taş Bir Dal Bir Hayal', isminden de anlaşılacağı gibi tamamen doğadan alıp doğayı anlattık." dedi.

Bunu yaparken driftwood (deniz, göl veya nehir kıyılarına sürüklenen ağaç parçaları), herbaryum (bitkilerin kurutularak kartonlar üzerine yapıştırılması), mozaik, kolaj ve vitray gibi teknikler kullandıklarını belirten Demir, "Çocuklarımız, hemen hemen hepsini deneyimledi ve ürünler üretti. Çocuklarımız, bu sergiden çok olumlu kazanımlar elde etti. Doğaya farkındalıkları arttı, birçok sanatla haşır neşir oldular, sanatın onlara çok da uzak olmadığını anladılar. Benim için en önemlisi, büyük öz güven sahibi oldular. Şövalelerinin başında eserlerini ziyaretçilerimize tanıttılar." ifadelerini kullandı.

"Çocukların içinde bir umut ışığı yandı"

Küçük bir köy okulu olduklarını, tüm öğrencilerin birleştirilmiş sınıfta eğitim gördüğünü ve tek öğretmen kendisi olduğunu anlatan Demir, "Eğitim öğretimin dışında dünyaya açıldık sergi sayesinde. Çocukların içinde bir umut ışığı yandı. Çocuklar, artık şunun farkında, 'Biz istersek bir şeyleri başarabiliriz.' Bu da benim için bir eğitimci olarak yeterli bir kazanımdı." diye konuştu.

Demir, sergiyi açmalarına destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile velilere teşekkür ederek, "Sergimizdeki eserler, farklı farklı teknikte ama hepsi doğayı anlattı. Taşlar, mozaikler, herbaryumlar, hepsi bitkiden oluşuyor. Birçok farklı teknikle tamamen doğayı işlediğimiz sanat eserleri mevcut. Velilerimiz de sürece inanılmaz derecede dahil oldu." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Ravza Güven de orman yangınlarının kendilerini çok üzdüğünü dile getirerek, "Bu sergide doğaya zarar vermeden topladığımız dal, taş, yaprak ve farklı doğal malzemeleri kullanarak eserler ürettik. Doğanın bize sunduklarıyla doğayı anlattık." dedi.

Velilerden Azra Önlü de çok güzel eserler ortaya çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Tokat, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okulunda Doğa Temalı Sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:06:51. #7.12#
SON DAKİKA: Köy Okulunda Doğa Temalı Sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.