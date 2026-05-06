Köy okulunda "Yurdumun Bilim Köşesi" şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy okulunda "Yurdumun Bilim Köşesi" şenliği düzenlendi

Köy okulunda "Yurdumun Bilim Köşesi" şenliği düzenlendi
06.05.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, "Yurdumun Bilim Köşesi" Projesi kapsamında düzenlenen bilim şenliğinde deneyler yaparak öğretici vakit geçirdi.

Edirne'de köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, "Yurdumun Bilim Köşesi" Projesi kapsamında düzenlenen bilim şenliğinde deneyler yaparak öğretici vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ile Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi işbirliğinde yürütülen "Genç AR-GE" faaliyetleri kapsamında, Havsa Necatiye Şehit Engin Şahin İlk ve Ortaokulu'nda bilim şenliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, volkan deneyi, su roketi gösterisi ve maddenin halleriyle ilgili uygulamalara katıldı.

Görsel, işitsel ve uygulamalı öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı şenlikte, öğrenciler deney yaparak bilimsel kavramları öğrenme fırsatı buldu.

Programda ayrıca yüz boyama, müzik ve animasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, projenin özellikle kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilime ilgisini artırmayı, bilimsel farkındalık oluşturmayı ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Etkinlik, öğrencilere hediye verilmesi ve kapanış programıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy okulunda 'Yurdumun Bilim Köşesi' şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı

15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:34:26. #7.12#
SON DAKİKA: Köy okulunda "Yurdumun Bilim Köşesi" şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.