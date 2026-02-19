Köyceğiz Gölü\'nde Su Baskınları Artıyor

Muğla'da yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan baskınlar sonrası, bölgenin bilimsel verilerle daha yakından izlenmesi gerektiği bildirildi.

Bilim insanları, göl, kanal ve İztuzu Plajı hattını kapsayan "Dijital Gözlem Ağı" kurulmasını önerdi.

Etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün ve Dalyan Kanalı'nın seviyesini yükseltti.

Göl kıyısındaki kordon ve yol ile bazı mahalleler su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kanaldaki tekne turları iptal olurken, bazı restoranlar su baskınlarına maruz kaldı. Bölgede sera ve narenciye bahçeleri de baskınlar nedeniyle zarar gördü.

"Su seviyesi bazı noktalarda 2 metre yükseldi"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, göl ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Özçelik, AA muhabirine, Köyceğiz Gölü'nün aralıklarla su baskınlarına yol açtığını, fakat son dönemde bu baskınların sayısının giderek arttığını söyledi.

Şiddetli yağışlarla göldeki su miktarının da giderek arttığına dikkati çeken Özçelik, göl etrafında bazı noktalarda su seviyesinin yaklaşık 2 metre yükseldiğini ifade etti.

Özçelik, kordon bölgesi ve iç kesimlerde ciddi anlamda su baskınları yaşandığını belirterek, bunun sebebinin öncelikle gölün kabarması, daha sonra da göle giren toplam su miktarındaki artış olduğunu dile getirdi.

Özellikle rüzgarlı havalarda ve gelgit etkisinin fazla olduğu dönemde kabarmanın etkisinin göle giren su miktarıyla birleştiğinde kıyıda ciddi anlamda su baskını meydana geldiğini anlatan Özçelik, göle giren su miktarının yağışlarla izah edilebileceğini, ancak ilçede gölden kaynaklı baskınların artma sebebinin ise bir anlamda havzadan çıkan suyun azalmış olduğunun da göstergesi olduğunu kaydetti.

"Dijital Gözlem Ağı kurmamız gerekiyor"

Köyceğiz Gölü'nden başlayarak Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı hattı boyunca drenaj sorununa dikkat çeken Özçelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Dalyan Kanalı etrafında iskele ve tesisler var. İztuzu Sahili'nde oluşan kum yığınları gölün deşarj olmasını geciktiriyor. Kesinlikle Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı'nı çevreleyen Dijital Gözlem Ağı kurmamız gerekiyor. Özellikle göl etrafındaki yerleşimlerde, Dalyan boyunca İztuzu'nda su seviyesinin zamana bağlı değişimini takip etmemiz lazım. Böyle bir sistemin bölgeye kurulması neticesinde gerek derelerden gelen sulardaki artış miktarı gerekse Dalyan Kanalı'ndaki su hareketlerini anlık takip edebiliriz."

İztuzu Plajı'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ve caretta caretta deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olduğuna vurgu yapan Özçelik, su hareketlerinin incelenmesinin bölgenin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için önem arz ettiğini ifade etti.