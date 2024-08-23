Köyde asırlardır süregelen imece usulü ekmek geleneği

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Bu köyde asırlardır köyün ekmek ihtiyacı, kadılar tarafından imece usulü hazırlanıyor

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kadınlar, asırlardır süregelen imece usulü ekmek geleneğini yaşatmaya devam ediyor. İmece usulüyle bir araya gelerek taş fırında ekmek, çörek ve bazlama pişiren kadınlar köydeki dayanışma ruhunu ve paylaşma kültürünü yaşatırken, yöresel lezzetlerin korunmasına da katkı sağlıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Hebüllü köyünde, köylü kadınlar asırlardır süregelen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Köydeki kadınlar, her iki haftada bir imece usulüyle bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyor. Sabahın erken saatlerinde köyün ortak kullanıma açık kara fırını yakılarak geceden hazırlanan hamurlar, yumak haline getirilerek fırına veriliyor. Odun ateşinde taş fırında pişirilen köy ekmeği, kendine has lezzeti ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Ekmek pişirme günü, yalnızca ekmekle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda peynirli ve çökelekli çörekler ile bazlamalar da yapılıyor. Pişirilen köy ekmeği hem gelen misafirlere ikram ediliyor hem de ev sakinleri tarafından tüketiliyor. Yaklaşık iki hafta boyunca bozulmadan saklanabilen bu ekmekler, sobada ısıtılarak taze şekilde yeniyor. Kadınların imece usulü ekmek yapma geleneği, köydeki dayanışma ruhunu ve paylaşma kültürünü yaşatan önemli bir ritüel olarak sürdürülüyor. Bu gelenek, hem yöresel lezzetlerin korunmasına katkı sağlıyor hem de köy halkının bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmesine vesile oluyor.