Köylüler İmeceyle Tarlayı Ekti

Güncel

Tarihi bir başarıya imza attı

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın muhtemel rakipleri

Bülent Şakrak ile 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman ayrıldı

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

17 yaşındaki çocuk, anne, baba, kardeş ve anneannesini silahla öldürdü

Köye ait tarlayı hep beraber ektiler: Gelirleriyle köyün ihtiyaçları karşılanacak

BOLU - Bolu'da köylüler, imece usulüyle köy tüzel kişiliğine ait 35 dönümlük tarlayı işleyerek arpa, buğday ve yulaf ekimi gerçekleştirdi. Harman sonunda elde edilecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak.

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyünde çiftçiler, imece usulüyle köy tüzel kişiliğine ait 35 dönümlük tarlayı sürüp ekim yaparak dayanışma örneği sergiledi. Köylüler, 10 traktörle tarlaları işleyerek arpa, buğday ve yulaf ekimi gerçekleştirdi. Harman sonunda elde edilecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak

Dolayüz köyünün eski muhtarı Mehmet Özdemir, vatandaşların birlik içinde hareket ettiğini belirterek, "Köyümüze ait tarlaları sürdük, ekimimizi yaptık. Herkes birer çuval tahıl getirerek katkı sağladı. Harman sonunda elde ettiğimiz kazançla köyümüzün ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.