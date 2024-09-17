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Köylüler Yıldırım Korkusu Yaşıyor

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Elazığ'da köylüler, 50 metrekareye 3 kez yıldırım düşmesi nedeniyle yağmurda dışarı çıkmaktan korkuyor.

17.09.2024 10:44
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Köylüler yağmurlu havada dışarı çıkmaya korkuyor: Aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü

ELAZIĞ - Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda dışarı çıkmaya korkuyor. 50 metrekare alana 3 kez yıldırım düşerken, vatandaşlar manyetik alan olabileceğini ifade ederek bölgenin araştırılmasını istiyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyüne bağlı Ağılcık mezrasında yaşayan vatandaşlar, yağmur havalarda dışarı çıkmaya korkuyor. Köy rakımından dolayı az yağış alsa da 50 metrekare içerisinde 5 yılda 3 kez yıldırım düştü. Artık yağmurlu havalardan korkan ve mezrada manyetik bir cihaz olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, yetkililerden inceleme için yardım bekliyor.

Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, "Bu tarla babama ait, ben de 2 aydır dışarıdaydım. Yıllar önce buradaki dut ağacına yıldırım düşmüştü. Birkaç yıl önce de aşağıda bulunan badem ağacına yıldırım düşmüştü. Aynı bölgede 30 metre arayla yıldırımın düşmesi düşündürücü bir konu. Acaba burada manyetik bir şey mi var? Aynı bölgeye yıldırımın düşmesi bizim dikkatimizi çekti. Yetkili kurumlara bildirdik belki sebebi araştırılır. Bizim bilmediğimiz sebepler olabilir. Burası sürekli yağış alan bir bölge değil. Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır. Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz" dedi.

Kaynak: İHA

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