KARS'ın Arpaçay ilçesinde, Mehmet Özkaya'ya ait çiftlikte ağıldan çıkan koyunların kuzularıyla buluşması, dron kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Akçakale köyünde Mehmet Özkaya'ya ait çiftlikte mevsim şartları nedeniyle ağılda tutulan koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasının ardından ilk kez birbirleriyle buluştu. Günlük beslenme dışında annelerinden ayrı tutulan koyun ve kuzuların buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Ağıldan çıkarılan koyunlar, çiftlikteki görevliler tarafından açık bir alana götürüldü. Bu sırada başka bir ağılda tutulan kuzular serbest bırakıldı. Kapının açılmasıyla birlikte koşturan kuzular annelerini bulma çabasına girdi.

Dron kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, sürünün çiftlik alanına girişinden kuzuların annelerini bulduğu ana kadar yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Kuzuların anneleriyle buluşarak karınlarını doyurduğu anda çiftlik sahibi Mehmet Özkaya da ağılların temizlik ve bakımını yaptı.