Koyunbaba Göleti\'nde Kuş Hareketliliği

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Koyunbaba Göleti'nde baharın gelmesiyle kuş hareketliliği arttı.

Göç yolu üzerinde bulunan ve sığ yapısıyla dikkati çeken gölet, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor, göçmen kuşlar da burada konaklayarak dinleniyor.

Çubuk Doğa Sevenler Derneği Başkanı Hasan Basri Uluğ, yaptığı gözlem sırasında farklı kuş türlerini görüntülediklerini belirterek, nadir görülen bazı türlerle de karşılaştıklarını söyledi.

Uluğ, göletin sığ yapısı nedeniyle birçok kuş türüne yaşam alanı sunduğunu anlatarak, "Göç eden kuşlar burada dinlenip yollarına devam ediyor. Bugün çeltikçi kuşlarını görme fırsatı bulduk. Bu bizim için büyük bir şans." dedi.

Gölet çevresinde karabatakların yuvalandığını ve kuluçka döneminde olduklarını ifade eden Uluğ, bölgede çok sayıda ördek ve balıkçı kuş türünün de yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

Uluğ, gölette bugüne kadar 21 farklı kuş türünü görüntülediğini belirterek, alanın korunması ve geliştirilmesi halinde önemli bir kuş yaşam alanına dönüşebileceğini dile getirdi.