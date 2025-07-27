Kozaklı'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı - Son Dakika
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Kozaklı'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

27.07.2025 23:26
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı; sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 50 KA 268 plakalı otomobille aynı güzergahta seyreden Berat K. yönetimindeki 50 AFK 703 plakalı motosiklet, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil devrildi, motosiklet sürücüsü ile eşi B.K. yola savruldu.

Kazada motosiklet sürücüsü ve eşi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berat K'nin Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozaklı'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı - Son Dakika

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