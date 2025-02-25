Kozan'a 420 Milyon TL Yatırım: Su Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Kozan'a 420 Milyon TL Yatırım: Su Altyapısı Güçlendiriliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Kozan ilçesinde 420 milyon TL değerinde yeni içme suyu hattı projesi ile su iletim kapasitesini artırmayı ve sağlıklı içme suyu sunmayı hedefliyor.

25.02.2025 10:30  Güncelleme: 11:31
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan'da 420 milyon TL değerindeki yatırımla hem mevcut hatları yenileniyor hem de içme suyu şebekesini genişleterek su iletim kapasitesi arttırıyor.

ASKİ, içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kent genelinde olduğu gibi Kozan'da da çalışmalarını sürdüren ASKİ, ilçede kapsamlı bir içme suyu hattı projesi yürütüyor. Kozan ilçesinin merkez mahallelerinde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla 50 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Yatırım kapsamında suyun daha verimli şekilde iletilmesi ve depolanması için 10 adet içme suyu deposu da inşa edilecek.

Çalışmaların önemli bir bölümünü asbestli boruların değişimi oluşturuyor. Bu kapsamda 14 kilometrelik asbestli ve eskiyen hatlar yenilendi. Mevcut sistemin daha güvenli ve modern hale getirilmesi amacıyla eski borular sökülerek sağlıklı ve dayanıklı borularla değiştirildi.

Sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırılması hedefleniyor

420 milyon TL değerindeki yatırım, merkez mahalleler olan Ağılıboğaz, Arslanpaşa, Bağlar, Cumhuriyet, Çanaklı, Hacıuşağı, Karacaoğlan, Mahmutlu, Şevkiye, Taş, Tavşantepe, Tufanpaşa, Türkeli, Varsaklar ve Yarimoğlu mahallelerinde yürütülüyor. Söz konusu mahallelerde hem mevcut hatlar yenileniyor hem de içme suyu şebekesi genişletilerek su iletim kapasitesi artırılıyor. Proje tamamlandığında Kozan'da su kesintilerinin önüne geçilerek mahallelere daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Ekiplerin, Adana genelinde modern ve sürdürülebilir projelerle vatandaşların suya erişimini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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