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Kozan Belediyesi İstanbul'da Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'na katıldı - Son Dakika
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Kozan Belediyesi İstanbul'da Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları'na katıldı

Kozan Belediyesi, 4-7 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğine katıldı. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda açılan stantta, Kozan'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçenin yöresel ürünleri olan portakal ve limon dağıtılarak İstanbullularla buluşturuldu. Belediye Başkanı Kazım Özgan, standa uğrayan vatandaşlara teşekkür ederek Kozan'ı yakından tanımak isteyenleri ilçeye davet etti.

Kozan Belediyesi İstanbul\'da Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları\'na katıldı
08.01.2024 - 16:49,
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Kozan Belediyesi, 4-7 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilen Adana Kültür ve Lezzet Buluşmaları etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte açılan stantta vatandaşlar Kozan'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirildi.

İlçenin yöresel ürünlerinin İstanbullularla buluşturulduğu etkinlikte, katılımcılara ilçede yetişen portakal ve limon dağıtıldı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, etkinlik boyunca standa uğrayan vatandaşlara teşekkür ederek ilçeyi yakından tanımak isteyenleri Kozan'a davet etti.

Kaynak: AA
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