Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.
Şerifli Mahallesi Derebaşı mevkisinde, H.T. (43) yönetimindeki biçerdöver, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralan H.T. kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Biçerdöver Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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