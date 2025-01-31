Adana'nın Kozan ilçesinde, çalışma yapılan yolda açılan çukura düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sadık E'nin kullandığı 31 ARU 084 plakalı otomobil, Kadirli-Kozan kara yolu Çukurköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması yapılan bölgede açılan çukura düştü.
Kazada, araçta bulunan Mevlüde Ekinci, Remziye Ekinci, Kudret Karalar, Hüsne Demirkan ve Rındiye Karakuzu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tarım işçisi olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Çukur Düşen Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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