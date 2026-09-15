Kozan'da denetimde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde son bir haftada 42 noktada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Zanlılar hakimlikçe tutuklanırken, trafik denetiminde 71 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı ve 34 araç trafikten men edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 42 noktada 400 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 17 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde de 71 motosiklet sürücüsüne ceza uygulayan ekipler, 34 aracı trafikten men etti.
Kaynak: AA
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