Adana\'nın Kozan ilçesindeki eski adliye binası belediyeye devredildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, hizmet veren eski adliye binası, düzenlenen devir teslim töreniyle ilçe belediyesine devredildi.
Kozan Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı katıldı.
Belediye Başkanı Atlı, belediye hizmet binası olarak kullanılacak binanın ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.
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