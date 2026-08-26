Kozan\'da İş Kazası: Davut Ali Erdil Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde tomruk yüklü kamyondan düşen işçi Davut Ali Erdil (53), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkisinde meydana geldi. Kamyondaki tomrukları düzeltmeye çalışan 2 çocuk babası Davut Ali Erdil, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. Bilinci kapanan Erdil, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Erdil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erdil'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.