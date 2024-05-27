Kozan'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kozan'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kozan\'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

27.05.2024 19:33
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Adana'nın Kozan ilçesinde, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ömer K. yönetimindeki 01 RA 649 plakalı kamyon ile İsmail Ç. (35) idaresindeki 01 ACG 274 plakalı otomobil Kozan- Feke kara yolunda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü İsmail Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Ömer K, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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