Kozan\'da Kaybolan İmran Paksoy İçin Arama Çalışmaları Başladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kaybolan İmran Paksoy(35) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi mevkiinde iddiaya göre, taksi ile bölgeye gelen İmran Paksoy bir süre sonra haber alınamadı. Kadının durumunu fark eden taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Paksoy'u bulmak amacıyla Kozan Barajı ve çevresindeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.