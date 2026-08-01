Kozan\'da Kayıp Halil Baz\'ın Cesedi Bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan Halil Baz'ın (41), ağaçlık alanda cesedi bulundu.

Horzum Yaylası'nda dün akşam Halil Baz, evine dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve YAK Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler ağaçlık alanda Halil Baz'ın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Baz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.