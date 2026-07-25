Kozan'da Mahsur Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Turgutlu Mahallesi'nde bir keçinin kayalıkta mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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