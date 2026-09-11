Kozan'da motosiklet bisikletliye çarptı, kazada 3 kişi yaralandı
Kozan'da sabah saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde motosikletin yolun karşısına geçen bisikletliye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KOZAN'da motosikletin yolun karşısına geçen bisikletliye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. yönetimindeki 01 AVR 738 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen bisikletli R.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki H.S. ve arkasındaki M.K.K. ile R.T. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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