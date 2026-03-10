Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Saimbeyli Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen S.Ö. idaresindeki otomobil ile E.Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?