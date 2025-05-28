Kozan\'da Öğrenci Anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi sınıfında anıldı.
Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Arı'nın (9) cenazesi Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.
Mehmet Efe, Atatürk İlkokulu'nda sınıf arkadaşları tarafından anıldı.
Sınıf arkadaşları Mehmet Efe'nin sırasına fotoğrafının yanı sıra notlar ve çiçekler bıraktı.
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